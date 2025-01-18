Россиян в Покровске нет, они хотят окружить город, но далеки от цели, - ВСУ

"В Покровске, в самом городе ситуация не развивается, она стабильна - там нет врага. Нам уже пришлось противодействовать вброшенной в сеть информации, что якобы он туда прошел. Это просто неправда", - сказал он.

По словам военного, враг пытается зацепиться за местность к югу от Покровска, чтобы продвигаться на юго-запад от населенного пункта и перерезать логистические пути.

"Что происходит в населенных пунктах к югу от Покровска. Это, например, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое. Там происходят постоянные бои, постоянные попытки врага зацепиться за эту местность, сделать с ней базу и продвигаться. Даже не на сам Покровск, а на юго-запад от Покровска, чтобы перерезать логистические пути. В основном трассы, которые идут из Днепропетровской области. Россияне пока далеки от этой цели, но они стараются", - сообщил Трегубов.

Он отметил, что усилия украинцев сосредоточены на том, чтобы не дать врагу это сделать.