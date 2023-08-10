У россиян преимущество в небе. Чмут рассказал о ситуации с дронами и самолетами на фронте

"Сделает ли Украина беспилотники? Делает, и довольно неплохие. Может делать больше? Может, нужно денег больше. Делает ли Россия беспилотники? Делает, и достаточно неплохие. Может больше? Может", - сказал Чмут.

Он отметил, что сейчас преимущество в небе на стороне россиян.

"Ланцеты", "Орланы", ZALA - хорошие беспилотники, которые прекрасно, к сожалению, выполняют свою работу. Они массовые, они просты, их много и их не жалко терять. На этом фоне мы существенно проигрываем", - подчеркнул директор фонда.

По самолетам Чмут сказал, что это универсальный инструментарий на всех участках фронта, но они "не захватывают окопы".

"К сожалению, самолеты не захватывают окопы. На прошлой неделе я встречался с Неижпапой, командующим ВМС, и он сказал очень хорошую фразу: на море, как и на суше, пока пехотинец не стал в окоп, он не его. И на море - пока корабль не встал в определенную точку, он не контролирует море", - рассказал он.

А вот самолеты, по его словам, - универсальный инструментарий, на море, на суше, в воздухе, позволяющий другим взять под контроль море или сушу.

"Самолеты глобально для страны - приоритет номер один после боеприпасов сейчас. Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление, они могут очень много всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали", - подчеркнул Чмут.

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.