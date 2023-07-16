ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывы в Севастополе. Минобороны РФ заявило об "атаке дронов", обвиняет Украину

Новина українською →
Севастополь, Воскресенье 16 июля 2023 11:38
Взрывы в Севастополе. Минобороны РФ заявило об "атаке дронов", обвиняет Украину Фото: Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала Севастополь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское Министерство обороны заявило о так называемой "атаке дронов" на оккупированный Севастополь. Россияне традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Минобороны РФ прокомментировало взрывы в Севастополе в ночь на 16 июля. В Москве утверждают, что якобы Украина атаковала оккупированный город летательными и морскими дронами.

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом расстоянии от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув целей потерпели крушение", - пишут пропагандисты.

При этом, по словам россиян, в Черном море были уничтожены два морских дрона.

Также уже после 11:00 оккупационные власти Севастополя заявили, что якобы над Черным морем обнаружили и уничтожили еще один дрон.

Что этому предшествовало

Этой ночью в оккупированном Севастополе раздались взрывы, также в городе слышали звуки стрельбы. Представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов" в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

После этого движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Севастополь Крим вибухи
NEWS
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины