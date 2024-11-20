Россия сделала "план разделения Украины" и может предложить его США, - СМИ

Минобороны России разработало прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, предусматривающий ликвидацию Украины и ее раздел на части. Этот план Москва может по дипломатическим каналам передать США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" .
По информации источников "Интерфакс-Украина" в разведывательном сообществе, план, предусматривающий раздел Украины на три части, могут донести до новой администрации США через правительства и представителей иностранных государств.
Первая часть, согласно российскому плану, так называемые "новые регионы России". Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области и Крыму с Севастополем, которые должны официально стать частью РФ. На этом Москва сосредоточена сегодня.
Вторая часть, по данным источников агентства, - "пророссийское государственное образование". Речь идет о формировании "государства" с пророссийскими властями на территориях Киева, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей.
Это "государственное формирование" откажется от европейской и евроатлантической интеграции, а также согласится на российское военное присутствие, по примеру Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Третья часть - "спорные территории" на западе Украины. Речь идет о Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях, которые Кремль планирует разделить с соседними Венгрией, Польшей и Румынией.
Как отмечает агентство, россияне в своем прогнозе выделили четыре основных сценария развития международных процессов. В частности, Кремль выделил для себя два неблагоприятных сценария - "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущего государства мира". Они могут возникнуть в случае проигрыша России или заморозки войны с Украиной.
Благоприятны для Москвы сценарии - "Формирование многополярного мира и разделение ведущими актерами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация". Они предполагают победу России в войне с Украиной.
Напомним, в ноябре в США состоялись президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп, обещавший быстро закончить войну России против Украины. Пока Трамп не представил ни одного собственного официального плана завершения войны, были только слухи и заявления от его окружения, которые были не в пользу Украины.
В среду, 20 ноября, западное агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле сообщили о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина обсуждать с Трампом завершение войны в Украине, но на жестких условиях.
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