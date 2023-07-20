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Россия обязала британских дипломатов "отчитываться" за поездки по стране

Фото: Россия обязала британских дипломатов "отчитываться" за поездки по стране (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия обязала британских дипломатов "отчитываться" за свои поездки по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Сегодня в российское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда, где ему заявили "о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима".

При этом МИД РФ уведомил британского дипломата об ответной меры "на враждебные действия Лондона, в т.ч. препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании".

В частности, Россия ввела "уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории страны".

Отныне британские дипломаты по меньшей мере за пять дней по мероприятия должны будут сообщать о поездках "за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения".

Помощь Британии Украине

После полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начали предоставлять Киеву военную помощь.

При этом Британия является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, которая согласилась передать украинским защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

Несколько недель назад Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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