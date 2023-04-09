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Россия снова вывела в Черное море подводные носители ракет

Фото: РФ вывела в Черное море два ракетоносителя (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в воскресенье, 9 апреля, вывела в Черное море два ракетоносителя. Общий залп может составлять 8 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Facebook.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 11 кораблей и увеличила количество ракетоносителей.

"Сейчас 2 подлодки с 8 "Калибрами" готовы к применению", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные призывают жителей прибрежных территорий быть острожными из-за опасности мин.

"Помните о минной угрозе и на суше, и в прибрежной зоне. После шторма вероятное прибивание к берегу морских мин. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, потому что у врага нет ничего святого", - предупредили защитники юга Украины.

Напомним, вчера РФ держала в Черном море только один ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами".

Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

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