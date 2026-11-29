Ночью и утром 29 ноября город Прилуки Черниговской области оказался под ударом дронов. Россияне снова атаковали табачную фабрику British American Tobacco.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и пресс-службу полиции Прилукского района.
Как сообщили в полиции, россияне атаковали промышленное предприятие в городе Прилуки.
В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
По информации "Суспільного", речь идет о табачной фабрике в Прилуках, входящей в международную корпорацию British American Tobacco.
Напомним, это уже второй удар по этому предприятию этой осенью. В последний раз россияне атаковали табачную фабрику в Прилуках 7 сентября. После этого ее работу приостановили.