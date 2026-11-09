Россия снова ударила по Трипольской ТЭС, есть разрушения (фото последствий)

РФ снова ударила по Трипольской ТЭС

Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС, последствия обстрелов 9 ноября чрезвычайно серьезны, хотя на станции обустроены защитные сооружения.

По словам генерального директора ПАО "Центрэнерго" Сергея Исаченко, враг изменил характер атак. Теперь за короткое время Россия применяет против одного объекта разные виды вооружения.

Фото: последствия удара РФ по Трипольской ТЭС (facebook.com/PATCentrenergo)

"Уже сейчас очевидно, что последствия российских обстрелов очень серьезны. После детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры можно будет оценить убытки и определить объемы необходимых восстановительных работ", - говорит он.