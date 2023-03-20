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Россия снова угрожает выйти из "зерновой сделки" и выдвигает свои требования

Фото: Россия грозится выйти из "зернового соглашения" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия снова выдвигает свои требования по "зерновому соглашению" для экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Москва угрожает прекратить свое участие.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Российский МИД заявляет, что Россия изначально требовала продлить "зерновое соглашение" на 60 дней, то есть до 18 мая. РФ утверждает, что ни одна из сторон (Украина, Турция и ООН) не отрицала этого.

"Формальных возражений не было. Таким образом договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев", - заявляют россияне.

При этом МИД России снова требует выполнить условия Москвы и угрожает выйти из соглашения.

"Без продвижения выполнения российской части соглашения участие России в нем будет приостановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

При этом Россия заявляет, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней.

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