Россия снова угрожает выйти из "зерновой сделки" и выдвигает свои требования

Российский МИД заявляет, что Россия изначально требовала продлить "зерновое соглашение" на 60 дней, то есть до 18 мая. РФ утверждает, что ни одна из сторон (Украина, Турция и ООН) не отрицала этого.

"Формальных возражений не было. Таким образом договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев", - заявляют россияне.

При этом МИД России снова требует выполнить условия Москвы и угрожает выйти из соглашения.

"Без продвижения выполнения российской части соглашения участие России в нем будет приостановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

При этом Россия заявляет, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней.

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