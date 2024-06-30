ua en ru
Вс, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия уничтожила 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС, - МВФ

Воскресенье 30 июня 2024 18:03
UA EN RU
Россия уничтожила 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС, - МВФ Фото: Россия уничтожила 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В результате российских обстрелов энергосистемы было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.

"Несколько тепловых и гидроэлектростанций полностью разрушено в Киевской, Харьковской и Запорожской областях, другие ТЭС и ГЭС также получили разной степени повреждения. Всего количество разрушенных мощностей оценено более чем в 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС", - говорится в нем.

Отмечается, что всего Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

В МВФ подчеркнули, что энергетические компании будут покрывать полученные в результате обстрелов убытки собственными средствами, а также с помощью донорской поддержки.

Напомним, по оценке Киевской школы экономики, убытки и потери в энергетике в результате вторжения РФ превышают 56 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ТЭС
NEWS
Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам
Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США