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Россия нашла обходной путь для увеличения экспорта сырой нефти, - СМИ

18:45 28.07.2026 Вт
2 мин
Уже шесть танкеров РФ готовы к движению по арктическим льдам
aimg Елена Бджола
Россия нашла обходной путь для увеличения экспорта сырой нефти, - СМИ Фото: российский ледокол в Арктике (Getty Images)
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Страна-агрессор увеличивает поставки сырой нефти через Северный Ледовитый океан. Темпы экспорта растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Россия делает ставку на Арктику

РФ активизировала поставки сырой нефти через Арктику, чтобы достичь нескольких целей:

  • поддержать исторически высокие темпы экспорта,
  • сократить сроки доставки,
  • избежать любых ловушек, связанных с Красным морем, которому грозят хуситы.

Экспорт сырой нефти из страны оставался выше 4 миллионов баррелей в день пятую неделю подряд, показывают данные о перемещении танкеров, собранные Bloomberg.

Какие танкеры привлечены:

  • Танкер Breeze уже следует через море Лаптевых, пройдя более половины арктического побережья России. Его сопровождал атомный ледокол часть пути.
  • Еще пять кораблей собрались у российского порта Диксон, где два ледокола прокладывают им путь. Они находятся в 1000 милях к востоку от Мурманска и Приморска, где были загружены.

Издание отметило, что июльские северные транзиты танкеров РФ происходили ранее в этом сезоне и, похоже, превзойдут масштабы предыдущих лет. Ибо в минувшем июле был только один танкер на этом маршруте.

Почему именно Арктика

Более быстрые поставки позволят судам быстрее возвращаться и забирать свои следующие грузы.

Движения судов также помогут кораблям избежать какой-либо напряженности в Красном море, где йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, пишет издание.

К слову, несколько танкеров "теневого флота" России раньше попадали под атаки, когда проходили мимо Йемена.

В 2023 году Россия перенаправила около 500000 баррелей сырой нефти в день, ранее поставлявшуюся по трубопроводу в Европу, на морские потоки.

Египет стал "перевалкой" для российской нефти

Египет становится небольшим, но немаловажным пунктом назначения для российской сырой нефти.

В этом году не менее 15 грузов нефти сорта Urals были доставлены в средиземноморский порт Мерса-эль-Хамра. Причем трафик за последние месяцы резко вырос.

Общие поставки сырой нефти России за неделю: до 26 июля около 39 танкеров загрузили 28,47 миллиона баррелей, согласно данным отслеживания судов и отчетов портовых агентов, добавляет издание.

Напомним, что Россия пытается спасти от ударов корабли в южных портах. Хотя публично заявляет, что проблем нет.

Российские власти приказали центру беспилотников "Рубикон" сделать все возможное для защиты "теневого флота" в Черном и Азовском морях.

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