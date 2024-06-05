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Россия принуждает украинских подростков проходить военную подготовку, – ISW

Среда 05 июня 2024 04:39
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Россия принуждает украинских подростков проходить военную подготовку, – ISW Фото: подготовка создана с целью русифицировать украинцев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия насильно готовит несовершеннолетних украинцев с оккупированных территорий к будущей службе в армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Опираясь на открытие источники аналитики отмечают, что более 2500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей пройдут военную подготовку в лагере "Воин" в Волгоградской области. В ходе обучения несовершеннолетние украинцы получат опыт боевой медицины, инженерной и огневой подготовки, а также научатся управлять дронами.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что подобные программы военной подготовки призваны русифицировать украинских подростков, изолировать их от украинской идентичности и подготовить их к военным навыкам, которые потребуются, если им когда-нибудь придется воевать в российской армии.

"ISW часто наблюдал, как российские власти депортируют украинских детей, используя различные способы, включая депортацию их в Россию и принуждению к участию в таких программах военной подготовки. Россия также управляет военным тренировочным лагерем «Авангард» для депортированных украинских подростков, например, в Волгоградской области", – добавили эксперты.

Напомним, что Главное управление разведки запустило реестр с информацией о должностных лицах из России и Беларуси, которые причастны к депортации детей из Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина вернула с временно оккупированных территорий шестерых детей. Трое из них полусироты.

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