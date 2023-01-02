Россия вынуждена менять тактику из-за нехватки боеприпасов, - эксперт

"В марте российская армия будет очень серьезно испытывать нехватку военной техники и боеприпасов. То есть с учетом того, что россияне выбрали странную тактику как для долгосрочной военной операции, они использовали до 60 тысяч снарядов в сутки, сейчас у них значительное уменьшение - максимум за сутки бывает до 20 тысяч снарядов", - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что нехватка снарядов вынуждает врага менять тактику на фронте. Оккупанты используют вместо артиллерии другие средства, чтобы обстреливать позиции украинских войск.

"Россияне вынуждены комбинировать, использовать не только артиллерийские системы, но и танки для ударов, активнее использовать минометы, активнее применять штурмовую авиацию для того, что держать на достаточно мощном уровне огневое влияние на наши позиции. То есть ресурсы в РФ, даже те, которые были еще со времен Советского Союза, подходят к завершению", - отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что Россия вынуждена активизировать работу военно-промышленного комплекса, чтобы не остаться без снарядов.