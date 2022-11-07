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Россия не сможет добиться превосходства в воздухе над Украиной, - британская разведка

Фото: Россия продолжает терять авиацию  (t.me/ressentimentchannel)
Автор: Александр Белоус

Россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. Возможности восстановить потенциал и добиться превосходства в воздухе отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 3 ноября 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла на Украине более чем в два раза больше самолетов, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 потерянных самолетов в Украине по сравнению со 119 в Афганистане.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.

"Вероятные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность России восстанавливать боевую авиацию", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия теряет по 40 танков и БМП в день в условиях наступления ВСУ.

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