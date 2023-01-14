Россия сорвала обмен пленными, который планировался сегодня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес.

"Продолжается жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией. Как бы ни враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", - добавили в штабе.