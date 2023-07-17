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Россия совершила очередной акт жестокости, приостановив "зерновую сделку", - посол США в ООН

Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зернового соглашения", разрешающих экспорт украинского зерна. Кремль нанес "еще один удар по наиболее уязвимым слоям населения".

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По ее словам, "зерновая сделка" обеспечила стабильность цен на продовольствие в мире, где 345 млн человек живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, и эта цифра выросла в результате "жестокой войны против Украины". .

"Вот что происходит, когда одна страна решает взять в заложники все человечество", - подчеркнула посол, призвав международное сообщество заставить Россию отменить свое решение, вернуться к переговорам и расширить сферу действия соглашений.

Зерновая сделка

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

После начала полномасштабного вторжения оккупанты начали блокировать украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией по "зерновому коридору" в Черном море, которые предусматривают экспорт украинского продовольствия.

Действие инициативы несколько раз продолжалось. Однако каждый раз, перед тем как сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

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