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Россия совершила 346 химических атак в Украине с начала года, - посол

Фото: Россия совершила 346 химических атак с начала года (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

С начала 2024 года россияне совершили 346 химических атак против Сил обороны Украины, запрещенных Конвенцией о химическом оружии. Армия врага увеличивает объем и быстро расширяет территорию для использования химикатов.

Об этом сказал посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их укреплений – добавил он.

По состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химикатов Россией и подтверждено 72 случая применения. Основным способом доставки боеприпасов с химическими веществами являются БПЛА, сбрасывающие газовые гранаты типа К-51 (71%).

По словам Карасевича, по состоянию на февраль 2024 года было зафиксировано 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военным из-за отравления неизвестным веществом, произошедшим в зонах боевых действий.

Он отметил, что Украина считает эти задокументированные случаи свидетельством систематического и грубого нарушения конвенции армией РФ. В настоящее время украинские власти активно собирают доказательства и будут предоставлять информацию о ходе расследования Организации по запрещению химического оружия и государствам-участникам.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне провели 815 химических атак . Четверть этих случаев зафиксирована в январе 2024 года.

Чаще всего враг использует гранаты К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Подразделения РХБ разведки производят сбор проб и направляют их на экспертизу. Задокументируемые случаи применения опасных химических веществ передаются следственным органам.

Кроме того, раньше мы писали, что такое зерин и как распознать химическую атаку . Зарин используется как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Находящиеся в Украине офицеры РФ получили инъекции-антидота против действия фосфорорганических соединений (Pralidoxime). 20 марта командный состав вооруженных сил РФ получил ампулы с атропином.

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