Россия совершила 346 химических атак в Украине с начала года, - посол

"В 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их укреплений – добавил он.

По состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химикатов Россией и подтверждено 72 случая применения. Основным способом доставки боеприпасов с химическими веществами являются БПЛА, сбрасывающие газовые гранаты типа К-51 (71%).

По словам Карасевича, по состоянию на февраль 2024 года было зафиксировано 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военным из-за отравления неизвестным веществом, произошедшим в зонах боевых действий.

Он отметил, что Украина считает эти задокументированные случаи свидетельством систематического и грубого нарушения конвенции армией РФ. В настоящее время украинские власти активно собирают доказательства и будут предоставлять информацию о ходе расследования Организации по запрещению химического оружия и государствам-участникам.