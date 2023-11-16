Россия не способна использовать Черное море как плацдарм. Зеленский назвал причину

Он отметил, что Украина смогла показать, как сотрудничество между народами Черноморского региона способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. В частности, речь идет и о защите западной части Черного моря. Это позволило Украине открыть морские экспортные коридоры, несмотря на российскую блокаду.

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина первой в мире создала флот морских дронов, чтобы противостоять России в Черном море.

"Хочу отметить и то, что теперь как один из главных результатов наших действий Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал усиливать сотрудничество в Черноморском регионе.

Справка: в состав Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) входят 13 стран - Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, РФ, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Операции Украины в Черном море

Следует отметить, что украинские войска атакуют российские корабли в Черном море. В частности, защитники не раз атаковали Черноморский флот РФ в бухтах Севастополя. Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Так, 10 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны провели операцию с использованием надводных дронов в Крыму. Российский десантный корабль проекта 1176 "Акула" и судно проекта 11770 "Серна" пошли ко дну.

Разведчики объяснили, что эти два малых десантных корабля были важны для оккупантов, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.