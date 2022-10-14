Россия увеличивает группировку на ЗАЭС и готовит иностранных боевиков, - Генштаб

По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается.

Противник усиливает режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.

Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. Стало известно о прибытии 9 октября на временно оккупированную территорию Крыма около 400 боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям.

Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ приостановлена ​​отправка мобилизованных в учебные центры до 1 ноября. Эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

Для нанесения ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Двухлетняя и Гряниковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Двухлетняя и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опросное;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опросное; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.

На Южнобужском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Непосредственно от огня кафиров пострадали Никополь и Вышетарасовка.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опросное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что около 400 заключенных одной из исправительных колоний в Башкортостане согласились отправиться на войну против Украины.

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