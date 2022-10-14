Россия увеличивает группировку на ЗАЭС и готовит иностранных боевиков, - Генштаб

Россия увеличила число личного состава российских оккупационных войск на территории Запорожской атомной электростанции и перебросила в Крым иностранных боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается.
Противник усиливает режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.
Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. Стало известно о прибытии 9 октября на временно оккупированную территорию Крыма около 400 боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям.
Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ приостановлена отправка мобилизованных в учебные центры до 1 ноября. Эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.
За прошедшие сутки пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.
Для нанесения ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.
На Южнобужском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Непосредственно от огня кафиров пострадали Никополь и Вышетарасовка.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опросное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее Генштаб сообщил, что около 400 заключенных одной из исправительных колоний в Башкортостане согласились отправиться на войну против Украины.
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