За два дня Россия завербовала почти 400 заключенных Башкирии для войны в Украине
Около 400 заключенных одной из исправительных колоний в Башкирии согласились отправиться на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что представители частных военных компаний России продолжают вербовать заключенных для отправки на войну в Украину.
"По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан было завербовано 385 заключенных", - сообщает Генштаб.
Ранее Генштаб сообщал, что из Ставропольского края более 650 заключенных согласились отправиться воевать против Украины.
Кроме того, Россия хочет отправить 10 тысяч заключенных на войну.
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