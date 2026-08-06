Россия увеличила добычу нефти, но это ненадолго, - Reuters
Россия в июле увеличила добычу нефти и конденсата после снижения месяцем ранее. Однако сохранить этот уровень в августе будет сложно из-за новых атак на нефтеперерабатывающие заводы и проблем с экспортной логистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Рост оказался временным
По данным двух источников Reuters, в июле Россия увеличила добычу нефти и газового конденсата примерно на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем. Общий объем превысил 9 млн баррелей в день.
Этому способствовали восстановление загрузки нефтеперерабатывающих заводов и высокий уровень экспорта сырья.
Продажа нефти и нефтепродуктов остается одним из главных источников поступлений в российский бюджет. Именно поэтому Москва стремится поддерживать поставки на максимально возможном уровне, несмотря на западные санкции и регулярные удары по нефтяной инфраструктуре.
Что угрожает нефтяному сектору
Собеседники агентства отмечают, что уже в августе сохранить июльские показатели, вероятно, не удастся. Причиной называют усиление атак беспилотников на российские НПЗ в конце июля и начале августа, а также нехватку танкерных мощностей в Черном море.
По их словам, эти факторы могут вынудить производителей сократить добычу, поскольку возможности вывоза дополнительных объемов нефти окажутся ограничены.
В Банке России ранее также признавали, что снижение добычи в начале года было связано с повреждением нефтеперерабатывающих предприятий и ограничениями экспортной инфраструктуры.
В отчете регулятора отмечалось, что перенаправить свободные объемы нефти на внешний рынок было сложно из-за недостаточной пропускной способности транспортной и портовой систем.
Экспорт остается под вопросом
По информации отраслевых источников Reuters, Россия рассчитывает увеличить экспорт нефти через западные порты в августе примерно на 4% по сравнению с июлем. Дополнительные объемы должны были появиться из-за внеплановых остановок отдельных НПЗ.
Однако новые атаки беспилотников могут скорректировать эти планы. За последнюю неделю после ударов временно приостановили работу несколько российских нефтеперерабатывающих предприятий.
В частности, губернатор Ярославской области сообщал о пожаре на местном НПЗ после атаки дрона.
Напоминаем, что ранее СБУ сообщила, что совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, расположенному более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Кроме того, под удар попали два корабля береговой охраны ФСБ РФ, находившиеся в Керчи.