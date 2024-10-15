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РФ увеличила количество кораблей в Черном море: в ВМС рассказали, сколько ракетоносителей

Вторник 15 октября 2024 07:15
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РФ увеличила количество кораблей в Черном море: в ВМС рассказали, сколько ракетоносителей Фото: корабли РФ продолжают находиться в акватории Черного моря (t.me/nexta_live)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 15 октября РФ увеличила количество кораблей в Черном море. Военные зафиксировали 3 судна, 2 из которых являются ракетоносителями с возможным общим залпом "Калибров" до 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

Также в акватории Азовского моря сегодня, как и в предыдущие дни, никаких кораблей нет. В то же время в Средиземном море замечены 3 судна, 2 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

По данным ВМС, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Военные отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

РФ увеличила количество кораблей в Черном море: в ВМС рассказали, сколько ракетоносителей

Напомним, вчера спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что российский флот фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

Также в начале октября он сказал, что штормы, которые начинаются в осенний сезон, создают значительные препятствия для выхода ракетоносителей в открытое море.

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