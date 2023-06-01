Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" может запустить

По его словам, россияне продолжают маневрирование в Черном море, пытаясь найти результативную тактику терроризирования населения Украины.

Он отметил, что по состоянию на вечер фиксируется увеличение количества российских ракетоносителей в акватории. Оккупанты, в частности, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен", который может запускать "Калибры".

"По состоянию на 18:00 в море два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп может достигать 24 ракет типа "Калибр", - уточнил Назаров.

Ракетные удары россиян

Отметим, что в мае фиксировалось значительное усиление атак россиян по Украине. Для ударов враг использовал ракеты и дроны. При этом оккупанты стали чаще бить по нашей стране при помощи баллистических и гиперзвуковых ракет.

Последняя атака врага фиксировалась сегодня, 1 июня, ночью. Из-за падения осколков в столице погибли мирные жители.