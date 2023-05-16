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Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько там ракетоносителей

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Вторник 16 мая 2023 12:31
Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько там ракетоносителей Иллюстративное фото: Россия увеличила количество кораблей в Черном море (facebook.com/kpszsu)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия вывела в Черное море 11 кораблей, из них два ракетоносителя. Общий залп может составлять до 8 "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Между тем, в Азовском море Россия держит два корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Кроме того, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Отметим, что сегодня ночью российские военные атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были "Кинжалы" и "Калибры". Все вражеские цели были уничтожены.

Добавим, что россияне совершили массированную атаку на Киев, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

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