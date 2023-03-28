Россия увеличила экспорт нефти в Индию более чем в 20 раз

Продажи российской нефти в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выступая на энергетическом форуме, Новак не уточнил объемов экспорта российской нефти в Индию.
Он также сказал, что доходы от энергетики составили 42% федерального бюджета России в 2022 году по сравнению с 36% в 2021 году. Он сказал, что российская энергетическая отрасль устойчива, несмотря на вызов западных санкций.
Министр энергетики Николай Шульгинов также заявил, Россия перенаправила весь свой экспорт сырой нефти, затронутый западными санкциями, в "дружественные" страны.
"Сегодня могу сказать, что нам удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, пострадавший от эмбарго. Снижения продаж не произошло", - заявил Шульгинов.
Министр сообщил, что добыча нефти и газа в России, как ожидается, сократится в 2023 году, поскольку Москва испытывает давление со стороны западных ограничений и отсутствия европейских покупателей.
Шульгинов сказал, что Россия работает над тем, чтобы перенаправить свой экспорт нефти и нефтепродуктов в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток со своих традиционных рынков в Европе.
В марте крупнейшим покупателем российской эталонной нефти марки Urals была Индия. Поставки в Индию составят более 50% всего морского экспорта Urals в этом месяце, а Китай будет на втором месте.
Выступая на том же мероприятии, Александр Дюков, генеральный директор крупнейшей российской нефтяной компании "Газпром нефть", заявил, что 2023 год будет более сложным, чем 2022 год, и давление санкций будет расти.
Напомним, Россия резко увеличила поставки нефти в Азию с большими скидками. В марте 2023 года отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай.
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