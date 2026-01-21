Россия подверглась атаке дронов и ракет: в Орле возник блэкаут, в Белгороде под ударом ТЭЦ

Судя по информации в пабликах, атака на Белгород произошла после 20:00 по киевскому времени. В публикациях утверждается, что по ТЭС "ГП Энергот" был нанесен ракетный удар, после чего начался сильный пожар.

Чуть позже губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил атаку, заявив, что якобы совершен по "энергетическому комплексу региона".

"В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам. Кроме того в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование", - сообщил Гладков.

При этом каких-то перебоев с чем-либо не было, чего нельзя сказать про город Орел.

По словам подписчиков SHOT, примерно в 21:30 в разных районах Орла было слышно более 10 взрывов.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, на которых, как утверждается, дроны атаковали местную ТЭЦ из-за чего возник в части города возник блэкаут.

Чуть позже информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он написал, что атакована топливно-энергетическая инфраструктура региона.

"Нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона... В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий", - написал он.