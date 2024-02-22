RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия будет заниматься провокациями в западных странах, - Минобороны Литвы

Архивное фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны с Украиной. Она продолжит организовывать различные провокации в западных странах.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Žinių radijas.

Об этом он заявил после того, как власти Эстонии с декабря арестовали 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России. Им было поручено совершить различные преступные действия, в частности разбить стекло автомобиля министра внутренних дел и журналиста, а также разрушить памятники.

Также в Латвии опознан и задержан мужчина, который в конце января испачкал красной краской памятник лидеру литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине. 

"Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны с Украиной, нарушения обществ соседних стран, демонстрации того, что они могут", - заявил министр.

Он добавил, что РФ будет пытаться показать, что институты не могут противостоять таким гибридным атакам, это происходило и будет происходить постоянно.

О чем идет речь

На днях стало известно, что Эстония успешно разоблачила гибридную операцию российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.

Полиция считает, что они действовали по поручению российских спецслужб. По версии следствия, у подозреваемых, которые действовали по заданию российских спецслужб, были разные роли. Некоторые собирали информацию для подготовки правонарушений, а некоторые были исполнителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваЭстония