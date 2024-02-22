Россия будет заниматься провокациями в западных странах, - Минобороны Литвы

Об этом он заявил после того, как власти Эстонии с декабря арестовали 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России. Им было поручено совершить различные преступные действия, в частности разбить стекло автомобиля министра внутренних дел и журналиста, а также разрушить памятники.

Также в Латвии опознан и задержан мужчина, который в конце января испачкал красной краской памятник лидеру литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине.

"Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны с Украиной, нарушения обществ соседних стран, демонстрации того, что они могут", - заявил министр.

Он добавил, что РФ будет пытаться показать, что институты не могут противостоять таким гибридным атакам, это происходило и будет происходить постоянно.

О чем идет речь

На днях стало известно, что Эстония успешно разоблачила гибридную операцию российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.

Полиция считает, что они действовали по поручению российских спецслужб. По версии следствия, у подозреваемых, которые действовали по заданию российских спецслужб, были разные роли. Некоторые собирали информацию для подготовки правонарушений, а некоторые были исполнителями.