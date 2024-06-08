RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия заявила об атаке дронов на Северную Осетию: оттуда взлетают МиГи

Фото: аэродром Моздок в Северной Осетии могли атаковать дроны (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявляет, что Северную Осетию пытались атаковать украинские дроны, а целью атаки якобы был аэродром. Там базируются самолеты МиГ-31К и Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и главу республики Сергея Меняйло в Telegram.

Российское Министерство обороны утверждает, что в ночь на 8 июня в Северной Осетии якобы сбили один дрон. По словам главы региона, было три беспилотника, которые летели на военный аэродром.

Традиционно, как утверждают россияне, жертв и разрушений вроде бы нет.

Следует отметить, что в Северной Осетии располагается военный аэродром Моздок. Как известно, там базируется отдельный 485 отдельный вертолетный полк. Это один из аэродромов, откуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Также профильное издание Defense Express сообщало, что по состоянию на 22 апреля 2024 года на аэродроме Моздок зафиксировали шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета Су-25М и около 20 вертолетов разных типов.

Следует добавить, что это первая атака на Северную Осетию. Расстояние до подконтрольных Украине территорий составляет не менее 900 км.

 

Чем опасны МиГ-31К

Взлет истребителя-перехватчика МиГ-31к в России всегда приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Эти самолеты являются носителями ракет "Кинжал". Они опасны и являются сложными целями для украинской ПВО.

"Кинжалам" могут противостоять только современные зенитно-ракетные комплексы. До весны 2023 года у Украины не было возможности уничтожать эти ракеты. Только с передачей систем Patriot это стало возможным.

В последний раз Россия атаковала Украину "Кинжалами" в ночь на 26 мая. Тогда оккупанты выпустили две ракеты, но силы ПВО не сбили их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМіГ-31КВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов