Россия завершила осенний призыв и усилила армию на 130 тысяч человек, - ISW

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря завершило осенний призыв 2023 года, который начался 1 октября. На срочную службу призвали 130 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что призыв выполнялся согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 сентября о призыве на срочную службу.

Большинство призывников были зачислены в учебные соединения и воинские части. В то же время, были уволены призывники осеннего призыва 2022 года, отслужившие установленные сроки срочной службы.

Срочников в Украину отправлять не будут

При этом в начале осеннего призыва 2023 года, Минобороны РФ заявляло, что призывников не будут направлять во временно оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую или Херсонскую области, либо привлекать для участия в боевых действиях в Украине.

Как отмечает ISW, с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину, солдаты срочной службы не участвовали в боевых действиях. Однако российские силовики все чаще полагаются на призывников для выполнения функций по охране государственной границы России с Украиной.

Тем временем Государственная дума РФ планирует рассмотреть законопроект, позволяющий российским призывникам служить в Пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По оценкам ISW, Кремль по-прежнему вряд ли будет использовать призывников для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений, что это может вызвать недовольство внутри страны.

Весенний призывной цикл 2024 года Россия проведет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Производство нового оружия

По информации Министерства обороны РФ, в 2023 году войска получили 1500 танков, 2200 боевых бронированных машин, 1400 бронемашин, 1400 ракетно-артиллерийских систем и 22 тыс. беспилотников.

При этом не указывается, какую часть этой техники российские войска извлекли со складов, а какой процент был произведен "с нуля".

"Россия постепенно мобилизует свою оборонно-промышленную базу для поддержки военных усилий в Украине, но не делает этого в таких масштабах, которые бы позволили предположить, что большинство сообщений о передаче военной техники российским войскам в 2023 году - это недавно произведенная техника", - говорится в отчете ISW.

Актуальная ситуация на фронте

По данным, следующим из карты Института изучения войны, Силы обороны продвинулись к югу от Спирного, что в 27 километрах к северо-востоку от Бахмута.

По данным расследователей ВВС, за последние две недели на войне в Украине были ликвидированы по меньшей мере пять высших офицеров Вооруженных сил РФ.

По состоянию на утро 29 декабря, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще почти 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 357 520 военных.

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