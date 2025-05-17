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Россия осудила австралийца за участие в войне на стороне Украины: МИД требует освобождения

Фото: министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг резко осудила приговор российского суда, который назначил 13 лет лишения свободы австралийцу Оскару Дженкинсу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она назвала судебный процесс "фиктивным" и потребовала от России соблюдения международного гуманитарного права.

Как определил российский суд, 33-летний Дженкинс признан виновным в "наемничестве" и приговорен к заключению в колонии строгого режима на территории восточной Украины, контролируемой РФ.

Пенни Вонг заявила, что Дженкинс имеет статус военнопленного, поскольку служил в регулярной украинской армии, и поэтому должен получить соответствующую защиту согласно Женевской конвенции.

Министр подчеркнула, что Австралия продолжит добиваться его освобождения при поддержке Украины и Международного комитета Красного Креста.

По данным австралийских СМИ, Дженкинс попал в плен в 2023 году. На видео, которое распространяли пророссийские источники, его в боевой форме спрашивали об участии в войне как наемника.

Австралия, один из самых активных партнеров Украины вне НАТО, поставляет Киеву военную помощь и технику, а также ввела жесткие санкции против России, включая запрет экспорта сырья и черные списки для около тысячи физических и юридических лиц.

Осуждение в России

Напомним, что в России Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор оккупанту за "добровольную сдачу в плен".

Ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, что в России устроили судилище над бойцами батальона "Азов".

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