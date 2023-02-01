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Россия не применит ядерное оружие, - Буданов

Фото: Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россияне не решатся применить ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку понимают, что это приведет к развалу их государства.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью газете The Washington Post.

"РФ - страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет", - сказал генерал-майор.

Буданов отметил, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду.

"И они это очень хорошо знают", - добавил начальник ГУР.

Напомним, ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий объяснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.

При этом, по его словам, агрессор даже не испытывал боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

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Ядерное оружиеГлавное управление разведкиКирилл БудановВойна России против Украины