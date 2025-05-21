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Россия запустила очередной фейк об "ударе ВСУ" по Запорожской АЭС

Фото: Россия запустила очередной фейк об "ударе ВСУ" по Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты запустили очередной фейк об ударе украинских войск по Запорожской атомной электростанции. Цель - дискредитировать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Пропаганда РФ активизировала дезинформационную кампанию вокруг Запорожской АЭС, направленную на дискредитацию Украины. В частности, вражеские ресурсы распространяют фейк о якобы "украинском обстреле" одного из объектов на территории ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы ударили по крыше учебного корпуса электростанции с тренажером реакторного зала. Как и в других случаях с фейковыми обвинениями в обстрелах ЗАЭС в адрес Украины, доказательств россияне не предоставляют.

"Распространением подобной лжи Россия пытается дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и оправдать свое незаконное военное присутствие на ядерном объекте", - отметили в ЦПД.

 

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, после оккупации города-спутника Энергодара. Впоследствии оккупанты заминировали подсобные помещения АЭС и разместили в них военную технику.

Позже все реакторные установки были переведены в состояние "холодной остановки". За три года полномасштабной войны АЭС неоднократно теряла питание для внутренних нужд из-за повреждения ЛЭП российскими обстрелами.

Как отмечали в НАЭК "Энергоатом", нынешнее техническое состояние Запорожской АЭС не позволяет запустить ее в эксплуатацию.

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