Россия запустила более 70 дронов: как отработала ПВО

Дроны запускались с направлений российских Брянска и Орла.

К отражению атаки привлекались:

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 47 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Также 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

"В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Во время войны Россия регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал оружия, включая ракеты, артиллерию, дроны-камикадзе и авиацию. Основными целями являются критическая инфраструктура, энергетические объекты и густонаселенные районы, что создает серьезную угрозу для гражданского населения. Такие атаки часто происходят ночью.

В ночь на 22 декабря Россия атаковала Украину баллистикой и 103 дронами. Тогда же ПВО удалось уничтожить 52 ударных БпЛА. Еще 44 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.