Россия заморозила обмен пленными с Украиной

"Сейчас продолжаются переговоры, идет работа. Но, действительно, начиная с лета, Россия заморозила фактически обмены. Они в том объеме, как это было раньше, не проходят", - заявил он.

Он отметил, что Украина готова к обмену пленными, но все зависит от российской стороны. При этом места для содержания военнопленных в Украине заканчиваются, и сейчас стоит вопрос о расширении их количества.

"Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников. Мы знаем, что условия, в которых наши защитники находятся в России, значительно хуже тех условий, которые предлагаем мы как европейская страна, соблюдающая третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными" , – заметил он.

По его словам, РФ не интересуется судьбой своих пленных, поэтому затягивают обмен и создают разные препятствия.

В мае этого года у нас произошло несколько больших обменов, сейчас последний, который состоялся, произошел седьмого августа. Мы смогли вернуть только 22 человека. Находятся разные причины для того, чтобы отсрочить эти обмены, и фактически это такое крючкотворство для того, чтобы этот процесс замедлить, и для того чтобы иметь возможность проводить какие-то пропагандистские кампании. Мы считаем, что это делается именно для этого", - подчеркнул он.

Обмен пленными

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас реальн больше, чем квартал назад, может занять не один день.

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Кроме того, 18 августа представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости по обмену пленными с Россией. А также Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными с Россией.

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