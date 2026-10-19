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Россия привлекла почти 46 тысяч иностранцев на войну против Украины

16:00 19.10.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Бджола
Фото: военнопленные-иностранцы армии РФ (Getty Images)

Страна-агрессор значительно увеличила количество иностранцев-контрактников в своей армии. Их посылают на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Координационного штаба по обращению с военнопленными, бригадного генерала Дмитрия Усова, передает "Укринформ".

Иностранцы в армии РФ

Министерство обороны России массировано в заключение контрактов с иностранцами. Об этом Усов заявил сегодня на четвертой международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South.

"На прошедшую конференцию мы приходили с цифрами, что в ряды ВС РФ было мобилизовано или рекрутировано 28 тысяч иностранцев из 138 стран мира. Сегодня мы имеем уже цифру почти 46 тысяч иностранцев, подписавших контракты, и это уже 151 страна мира", - говорит он.

По его словам, Украина знает персональные данные каждого иностранца-контрактника армии РФ. Это его звание, военный жетон и дата заключения договора.

Количество иностранцев, которых РФ вовлекает в войну, ежегодно растет. Усов отметил, что в 2022 году было зафиксировано 94 подписанных контракта, а теперь счет идет на десятки тысяч.

Минобороны РФ планирует в этом году заключить 18500 контрактов с иностранцами, а уже подписано 16168, говорит Усов.

Детали об иностранцах-контрактниках

В десятку стран, за счет которых произошел рост числа завербованных иностранцев, вошли:

  • Индонезия,
  • Перу,
  • Сьерра-Леоне,
  • Бурунди,
  • Чад,
  • Филиппины,
  • Конго,
  • Панама,
  • Эквадор,
  • Зимбабве.

В то же время, по словам Усова, благодаря работе украинских структур, вербовку граждан некоторых стран удалось сократить или полностью остановить.

Он также отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения Силы безопасности и обороны взяли в плен граждан 59 стран мира.

По результатам опроса Координационного штаба:

  • почти 50% иностранных военнопленных знали, что едут воевать в Украину;
  • почти 47% подписали контракты, потому что хотят получить российское гражданство;
  • 48,8% иностранных военнопленных попали в плен ранеными;
  • почти 79% заявили о желании вернуться в Россию, а не в страны своего гражданства.

По сообщению Усова, иностранцы-контрактники хотят получить обещанные выплаты за подписание контракта и прохождение службы, а также предусмотренные льготы.

Кроме того, 41% опрошенных заявили, что контракт с ними заключали через военкоматы и пункты набора. Усов считает, что это свидетельство системного характера российской кампании по привлечению иностранцев к войне.

Ранее РБК-Украина писало, что контрактники России пытаются разными способами избегать возможного перебрасывания на передовую в Украине и участия в штурмах. Об этом заявили в Главном управлении разведки.

Кроме того, в России распространяется скрытая мобилизация . Насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны стали обычным делом.

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