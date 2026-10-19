Иностранцы в армии РФ

Министерство обороны России массировано в заключение контрактов с иностранцами. Об этом Усов заявил сегодня на четвертой международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South.

"На прошедшую конференцию мы приходили с цифрами, что в ряды ВС РФ было мобилизовано или рекрутировано 28 тысяч иностранцев из 138 стран мира. Сегодня мы имеем уже цифру почти 46 тысяч иностранцев, подписавших контракты, и это уже 151 страна мира", - говорит он.

По его словам, Украина знает персональные данные каждого иностранца-контрактника армии РФ. Это его звание, военный жетон и дата заключения договора.

Количество иностранцев, которых РФ вовлекает в войну, ежегодно растет. Усов отметил, что в 2022 году было зафиксировано 94 подписанных контракта, а теперь счет идет на десятки тысяч.

Минобороны РФ планирует в этом году заключить 18500 контрактов с иностранцами, а уже подписано 16168, говорит Усов.

Детали об иностранцах-контрактниках

В десятку стран, за счет которых произошел рост числа завербованных иностранцев, вошли:

Индонезия,

Перу,

Сьерра-Леоне,

Бурунди,

Чад,

Филиппины,

Конго,

Панама,

Эквадор,

Зимбабве.

В то же время, по словам Усова, благодаря работе украинских структур, вербовку граждан некоторых стран удалось сократить или полностью остановить.

Он также отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения Силы безопасности и обороны взяли в плен граждан 59 стран мира.

По результатам опроса Координационного штаба:

почти 50% иностранных военнопленных знали, что едут воевать в Украину;

что едут воевать в Украину; почти 47% подписали контракты, потому что хотят получить российское гражданство;

подписали контракты, потому что хотят получить российское гражданство; 48,8% иностранных военнопленных попали в плен ранеными;

попали в плен ранеными; почти 79% заявили о желании вернуться в Россию, а не в страны своего гражданства.

По сообщению Усова, иностранцы-контрактники хотят получить обещанные выплаты за подписание контракта и прохождение службы, а также предусмотренные льготы.

Кроме того, 41% опрошенных заявили, что контракт с ними заключали через военкоматы и пункты набора. Усов считает, что это свидетельство системного характера российской кампании по привлечению иностранцев к войне.