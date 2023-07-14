Россия закрывает консульство Польши, Варшава угрожает ответить тем же

"Такой шаг предпринят в ответ на недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности - изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве", - пишет издание.

Также отмечается, что решение о закрытии консульства уже было утверждено правительством.

Реакция Польши

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава подготовит аналогичные шаги по закрытию Россией консульства.

"Мы регулярно получаем информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны России. Если наконец дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", - отметил премьер.