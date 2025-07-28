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Россия закрывает 20 пограничных пунктов с Украиной

Фото: Россия закрывает 20 пограничных пунктов с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство России распорядилось с 1 августа официально закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

В списке - 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В том числе указаны пограничные переходы на временно оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

 

Напомним еще в начале полномасштабного вторжения России, в феврале 2022 года, Украина закрыла пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью. При этом украинцы беспрепятственно смогут вернутся из этих стран домой.

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