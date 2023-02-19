Россия спрятала свою авиацию от ударов ВСУ вглубь страны, - разведка

По его словам, Россия скопила сотни самолетов и вертолетов на своих авиабазах на западе, но массированное воздушное нападение на Киев маловероятно.

"Мы располагаем информацией о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них - ударные. Они размещены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 км от границы, сосредоточены в разных местах, но за пределами нашего обстрела", - сказал Юсов.

Юсов отметил, что российские аэродромы и авиационные средства намеренно расположены в 200 км или более от границы, чтобы не попасть в зону потенциального удара 80-километрового залпа HIMARS.

По последним оценкам разведки, Россия может использовать авиацию на востоке Украины.

"Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату территорий Донецкой и Луганской областей до конца марта", - добавил он.

При этом Юсов считает, что нынешняя попытка Кремля завоевать восточные регионы Украины закончится неудачей с самолетами или без них.

Кроме того, представитель ГУР подчеркнул, что Украине необходимо усиливать ПВО и авиацию, включая истребителей четвертого поколения производства США F-16.

Напомним, что Financial Times сообщило, что по данным западной разведки, Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Однако спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такие данные. По его словам, россияне не могут стянуть свои самолеты и вертолеты к границам Украины, ведь авиации нужны аэродромы и другая инфраструктура.

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