RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Россия увязла в Украине". Уитакер оценил угрозу РФ для стран НАТО

01:32 03.09.2026 Чт
2 мин
Что сказал Уитакер о возможности действий РФ против НАТО?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Мэтью Уитакер (Getty Images)

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия завязла в Украине в ходе своей войны. При этом нельзя исключать, что Москва может быть готова что-то предпринять против одной из стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире Fox Business.

В ходе беседы Уитакер подчеркнул, что США по-прежнему привержены коллективной обороне НАТО, но при этом Вашингтон призывает союзников в Брюсселе наращивать свои возможности, чтобы сдерживать такие угрозы, как произошли в немецком аэропорту Лейпцига (речь о гибридной атаке дронов).

"Что касается того, что Россия будет или не будет делать, то сейчас она увязла в Украине. Она не смогла и не может добиться какого-либо прогресса на фронте", - сказал Уитакер.

Он добавил, что в ближайшей перспективе российская угроза для НАТО невелика. Однако подчеркнул, что нельзя исключать, что Москва может пойти на какие-то действия.

"Эти агрессивные действия - вторжение в Украину, аннексия Крыма - я думаю, всё это заставляет нас полагать, что Россия может быть непредсказуемой и может быть готова предпринять действия против страны НАТО", - заявил постоянный представитель США.

В то же время Уитакер подчеркнул, что если бы Россия пошла на такой шаг, то она бы столкнулась с "очень сильным и способным Альянсом, который с каждым днем становится сильнее".

В частности, как говорит Уитакер, Альянс становится сильнее благодаря лидерству президента США Дональда Трампа и обязательству стран по вкладу в оборону, которое было достигнуто на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.

Что еще важно знать

Напомним, в августе издание Bild сообщило, что НАТО разработала концепцию наземных боевых действий на случай масштабного нападения России на страны Альянса.

В частности, в документе описаны последовательной действий при ракетных и дроновых ударов, а также наземного наступления войск российской армии.

Также мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб заявил на днях, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на страны НАТО. Он пояснил это тем, что имеет данные разведки, а также есть сдерживающие факторы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОРоссийская ФедерацияВойна в Украине