Россия загнала себя в угол, попав в зависимость от китайских технокомпаний, - Bloomberg

Ранее не публиковавшаяся оценка Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предполагает, что чиновники обеспокоены тем, что китайские компании, такие как Huawei, могут занять доминирующее положение на российском рынке и представлять риск для безопасности страны.

Европейские официальные лица, знакомые с документом, заявили, что он свидетельствует о том, что Россия загнала себя в угол, поскольку была отрезана от других внешних рынков после вторжения в Украину. В отчете, составленном летом 2022 года, микросхемы, сетевые устройства и электроника выделены как области особой уязвимости.

Европейские официальные лица заявили, что эту оценку разделили несколько человек в Генеральном штабе Вооруженных сил, а также некоторые члены Совета безопасности, в который входят министры обороны и иностранных дел страны и который возглавляет президент Владимир Путин.

Российские опасения по поводу чрезмерной зависимости от таких компаний, как Huawei, China Mobile и других, перекликаются с опасениями, высказанными в США и некоторых странах Европы по поводу рисков безопасности, связанных с использованием китайских технологий.

Анализ также подчеркивает одну из многих стратегических потерь, которые Кремль понес после того, как большинство экономических связей с ЕС и США были разорваны из-за войны: увеличение рычагов влияния Китая.

Официальные лица, знакомые с документом, заявили, что он подтверждает недавние сообщения о том, что Россия стремилась получить в Китае несколько технологий, таких как радиоэлектроника, маршрутизаторы, базовые станции, микроэлектроника, микросхемы и материалы, используемые в полупроводниках.

Хотя официальные лица заявили, что в документе не упоминается оружие, США наложили санкции на несколько китайских компаний за поставку комплектующих и товаров, предположительно используемых в военных целях в Украине.

До сих пор нет никаких признаков прямой военной поддержки России со стороны Китая, и США и их союзники уверены, что они смогут обнаружить любое перемещение значительной военной техники из Китая, сказал европейский дипломат, знакомый с этой оценкой.

Администрация Байдена предупредила Пекин не предоставлять Москве оружие. Китай неоднократно заявлял, что не поставлял оружие России, и обвинял США в разжигании конфликта путем поставки оружия Украине.

В документе упоминаются многочисленные разговоры между российскими и китайскими официальными лицами, в том числе четыре видеоконференции, в ходе которых, по словам авторов, обсуждались поставки технических компонентов, увеличение производственных мощностей в России и потенциальные китайские инвестиции в российскую промышленность. По словам источников, знакомых с российским документом, в этих переговорах участвовали представители Минпромторга Москвы и их китайские коллеги, а также представители российских и китайских компаний.

По словам людей, знакомых с документом, Россия подготовила для китайских чиновников список товаров, в которых она нуждается, включая оборудование, используемое в коммуникациях, сетях, вещании и центрах обработки данных.

Российские официальные лица по-прежнему имеют амбиции самостоятельно производить критическое оборудование. Источники Bloomberg, говорят, что в служебной записке говорится, что они обеспокоены тем, что их зависимость от Китая может также сдерживать их собственную промышленность. Тем не менее, российские военные начали попытки заменить в своих системах вооружений компоненты иностранного производства деталями местного производства несколько лет назад, и эти усилия по большей части потерпели неудачу, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Москва при воспроизведении передовых технологий.

Не все упомянутые в статье товары содержат детали американского или европейского производства, но, по оценке российских авторов, в интересующих сегментах, скорее всего, нет технологий, которые хотя бы не зависят от американской или европейской интеллектуальной собственности.

Китай неоднократно критиковал использование санкций для изоляции России, но его компании, тем не менее, старались не быть замеченными в нарушении мер США и ЕС, опасаясь, что они могут оказаться в центре экономических ограничений. На встрече с Путиным в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин обязался значительно увеличить двустороннюю торговлю.

В марте Си также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На встрече стороны обязались расширить сотрудничество в сфере торговли, в том числе в области высоких технологий. Россия готова укреплять сотрудничество с Китаем в таких областях, как инвестиции, торговля, энергетика, природный газ, мирное использование атомной энергии, авиация и космонавтика, научно-технические инновации, трансграничные перевозки и логистика, укреплять связи и сотрудничество в безопасность снабженческих и производственных цепочек, продовольственная безопасность и другие вопросы, сказал Мишустин.

Общий объем двусторонней торговли товарами между Китаем и Россией подскочил на 72% до 190,3 млрд долларов в 2022 году по сравнению с допандемическим уровнем в 110,9 млрд долларов в 2019 году. Данные показывают заметный рост российского импорта китайских смартфонов, автомобилей и строительной техники. Взамен Пекин увеличил закупки российских энергетических продуктов, таких как нефть, уголь и природный газ.

ЕС и страны "Большой семерки" теперь уделяют больше внимания обходу санкций, особенно за счет усиления контроля над так называемыми товарами двойного назначения, которые могут служить как военным, так и гражданским целям. Эти усилия включали оказание дипломатического давления на третьи страны и внедрение инструментов для выявления компаний, которые могут помочь России обойти ограничения.

В прошлый четверг США ввели санкции в отношении десятков организаций в 20 странах, которых они обвинили в том, что они помогают Москве уклоняться от санкций.