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Россия заблокировала проход судов в акватории Керченского пролива

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Пятница 28 июля 2023 18:41
Россия заблокировала проход судов в акватории Керченского пролива Иллюстративное фото: Россия заблокировала проход судов в акватории Керченского пролива (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия заблокировала проход любых маломерных судов и плавсредств в части акватории Керченского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщается, что по решению командования Минобороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.

Отмечается, что под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

При этом запрет не действует только для кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск Нацгвардии России.

Кроме того, запрет действует на постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другую деятельность в районах якорных стоянок.

В то же время разрешено транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров.

Блокада Черного моря

После того, как РФ вышла из "зернового соглашения", Минобороны страны-агрессора заявило, что будет топить суда, которые идут в украинские порты. Кроме того, страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Кремле сочтут вовлеченными в войну.

Отметим, что в Минобороны Украины сообщили, что РФ готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря.

Тем временем в Силах обороны назвали признаки, указывающие на то, что россияне готовятся к блокаде Черного моря.

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