Россия, вероятно, начала экономить снаряды на южном фронте, - британская разведка

В ведомстве отметили, что в течение последней недели как ВСУ, так и россияне добились незначительных успехов на разных участках фронта. Оккупанты пытались продвинуться в районе Кременной, а украинские защитники сосредоточили основные усилия в районе Бахмута. Там российские силы "неустойчивы, но пока держатся", добавляют в разведке.

Вражеские солдаты также продолжают попытки локальных наступлений на юге Донецкой области, в частности под Авдеевкой. Но особого успеха там у них нет.

"На юге Украина продолжает наступать по крайней мере по двум направлениям, но вряд ли ей удастся прорвать основные оборонительные рубежи России. На этом направлении Россия, скорее всего, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить важнейшие возможности для ведения непрямого огня", - добавляют в разведке.

Там отмечают, что в Херсонской области наши военные удерживают небольшой плацдарм на левобережье. Это представляет собой дополнительную проблему для российского командования, которое, вероятно, обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные начали свое контрнаступление с июня. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские солдаты за прошедшие сутки, 17 июля, смогли достичь успехов в Запорожской области и на юге Донецкой области.

Также наши защитники продвигаются под Бахмутом. Они атакуют севернее и южнее города и уже заняли господствующие высоты. Таким образом ВСУ установили огневой контроль над Бахмутом.