Россия потеряла уже 60% своих боевых танков и 70% ракет, - Генштаб ЕС

"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", - сказал командующий Военной миссией Европейского Союза адмирал Эрве Блежан в ноябре 2022 года. время выступления перед депутатами Национальной ассамблеи Франции.

По его словам, потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".

"Россия потеряла 60% своего танкового арсенала, а также 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи", - добавил адмирал.

По словам Блежала, трудно оценить характер поставок РФ из Северной Кореи. При этом уже точно известно, что Иран помогает агрессору дронами, а сейчас еще и ведутся переговоры по поставкам баллистических ракет.

Также, по оценкам Евросоюза, Россия лишилась 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии.

Он спрогнозировал возобновление активных наступательных действий со стороны Украины весной 2023 года. К этому времени украинским военным нужно собрать три новых армейских корпуса численностью примерно 75 тысяч человек. Блежала объяснил, что это "приблизительная численность сухопутной оперативной группы французской армии".

"Поэтому как никогда это война на истощение, и украинцы нуждаются в нашей поддержке, чтобы восстановить свои силы, отремонтировать или заменить вооружение, и поддержку в восстановлении своих сил, ремонте или замене поврежденного или уничтоженного вооружения и техники, а также иметь возможность продолжить отвоевание территорий, аннексированных после зимы", - подчеркнул начальник Генштаба ЕС.