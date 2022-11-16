Россия ввела санкции против Ирландии. В списке премьер и члены правительства

Внешнеполитическое ведомство РФ отметило, что в московский "стоп-лист" включены ключевые фигуры из политической сферы страны. При этом российские дипломаты мотивировали это тем, что "правительство Ирландии безоговорочно поддерживает односторонние ограничительные меры, вводимые Евросоюзом в отношении граждан России".

Среди ирландских граждан, которым теперь закрыт въезд в РФ, - премьер-министр Ирландии Михал Мартин, его заместитель Лео Варадкар, глава нижней палаты парламента Шон О'Форил, министр иностранных дел Саймон Ковни, министр юстиции Хелен Макенти, министр финансов Паскаль Донохью, ряд сенаторов и депутатов нижней палаты ирландского парламента.