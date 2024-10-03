Россия потеряла редкую РЛС "Небо-М": что о ней известно и в чем ее особенность

Украинские воины заявили об успешном поражении вражеской радиолокационной станции "Небо-М". Ее удалось уничтожить ракетами ATACAMS, хотя эта редкая РЛС, как заявляют россияне, должна обнаруживать баллистические ракеты на больших дистанциях.
Больше об этой РЛС и в чем ее особенность - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Проектирование системы было начато на мобильном шасси в 1999 году, а производство - в 2010-м. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники.
Испытание РЛС на полигонах россияне провели уже через год, спустя еще 12 месяцев состоялась публичная презентация. Серийное производство "Небо-М" началось в 2012-2013 годах. Тогда-то и начались поставки этих РЛС на вооружение армии России. Впрочем, количество поставленных радиолокационных станций этого типа не раскрывается.
В открытых источниках есть информация, что в 2017 году РЛС начали получать части противовоздушной обороны Центрального военного округа ВС РФ, расчеты станций "Небо-М" должны были прикрывать рубежи россиян за Уралом и в Арктике.
Как заявлено производителем, РЛС "Небо-М" якобы может обнаруживать баллистические цели на дистанции до 600 км и одновременно сопровождать 200 "трасс". Время на ее развертывание, мол, занимает всего 15 минут.
Другие тактико-технические характеристики:
Также у РФ есть "Небо-МЕ". Речь идет об экспортной версии с некоторыми ухудшенными характеристиками.
РЛС предназначена для определения трех координат целей. В комплексе, состоящем из модуля командного пункта и одного-трех разных радаров, использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии "стелс".
Россияне утверждают, что эта радиолокационная система может обнаруживать самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35, и выявлять запуски баллистических ракет большой дальности.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, это "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающего в стелс-режиме, сканирующего горизонт в поисках воздушных объектов.
По имеющейся информации у военных, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов.
Напомним, что Силы обороны Украины сегодня сообщили о поражении российской радиолокационной станции "Небо-М" . Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли по ней успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS.
Украинские воины отмечают, что уничтожение этой РЛС существенно снижает способность армии России выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", - отметили в Генштабе.
Добавим, ранее Украина уже атаковала подобные РЛС. Одна из них была поражена 28 мая 2024 на аэродроме временно оккупированного Луганска в результате удара ВСУ.
При этом еще в первый год полномасштабной войны Оперативное командование "Юг" в одной из своих сводок сообщало, что Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить в регионе РЛС типа "Небо-М".
При подготовке материала использовались украинский военный портал Defence Express, wikipedia и другие данные из открытых источников.
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