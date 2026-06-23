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Россия потеряла четверть производства бензина на фоне атак по НПЗ, - Reuters

22:20 23.06.2026 Вт
2 мин
Проблемы на топливном рынке РФ оказались серьезнее, чем ожидалось
aimg Мария Науменко
Фото: автомобили на автозаправочной станции "Роснефти" в России (Getty Images)

Проблемы на российском топливном рынке продолжают скапливаться. Новые данные свидетельствуют о заметном падении производства и сокращении экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники отрасли сообщили, что на прошлой неделе производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем июня прошлого года.

В издании отметили, что на фоне дефицита горючего и роста цен российские власти рассматривают разные варианты поддержки рынка. В частности, источники Reuters сообщили, что среди возможных мер обсуждались субсидии на импортное топливо для сдерживания цен.

По данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт нефтепродуктов из России сократился примерно на 15% по сравнению с первой половиной мая. Одной из причин называют незапланированные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах после неоднократных атак дронов.

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В то же время экспорт дизельного топлива и газойля остается относительно стабильным. В апреле Россия увеличила морские поставки этих продуктов на 8% по сравнению с мартом – до около 3,25 млн тонн. В мае показатели существенно не изменились.

Среди самых крупных покупателей российского дизельного топлива остаются Бразилия и Турция.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что дефицит бензина и рост цен охватывают все большее число регионов России .

По данным аналитиков, проблемы с горючим уже фиксировались в Санкт-Петербурге, Воронежской, Тульской, Тверской и других областях, где местные власти были вынуждены реагировать на перебои со снабжением и повышенный спрос.

В целом разные ограничения уже действуют более чем в 50 регионах России.

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