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Из-за значительных потерь "военкоматы" Донецка ищут офицеров среди пенсионеров, - Генштаб

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Донецк, Понедельник 06 марта 2023 20:10
Из-за значительных потерь "военкоматы" Донецка ищут офицеров среди пенсионеров, - Генштаб Фото: "военкоматы" в Донецке ищут офицеров среди пенсионеров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты понесут значительные потери личного состава в Донецкой области. Именно поэтому "военкоматы" в Донецке начали искать офицеров среди местных пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно, во временно оккупированном Донецке, "военные комиссариаты" получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса до 65 лет включительно.

"А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет", - добавили в Генштабе.

Напомним, что по данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали в сутки 650 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 11 ББМ и 15 БПЛА.

Потери России в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах с 1945 года - после окончания Второй мировой.

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