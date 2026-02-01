Россия теряет влияние: Центральная Азия создает собственный энергорынок без РФ

Страны Центральной Азии вместе со Всемирным банком запускают масштабный проект REMIT, который должен объединить их энергосистемы в единое пространство.

Идея заключается в том, чтобы сбалансировать различные типы генерации: гидроэлектростанции Кыргызстана и Таджикистана соединить с тепловой энергетикой Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также с солнечными и ветровыми станциями. Программа рассчитана на 10 лет, ее общая стоимость превышает 1 млрд долларов, из которых 143 млн долларов уже привлечено.

Еще несколько лет назад Россия пыталась закрепиться в регионе как ключевой координатор энергетической интеграции, отмечают в СВР. Через Евразийский экономический союз она продвигала собственный проект общего энергетического центра для Центральной Азии.

Однако война против Украины, жесткие санкции и технологическое отставание России и Беларуси фактически заморозили эти планы - старт работ, запланированный на 2025 год, перенесли как минимум на 2027-й.

В самой Евразийской экономической комиссии признают, что даже 2030 год может быть лишь ориентиром, а не реальной датой запуска. Главные проблемы - отсутствие полноценного рынка газа в России и глубокие расхождения в правилах и регулировании между странами-участницами. Из-за этого перспективы российского энергетического проекта остаются туманными.

"На этом фоне инициатива REMIT является более прагматичной и институционально обеспеченной", - считают в СВР.

По оценкам Всемирного банка, к 2050 году она может принести региону до $15 млрд экономического эффекта, став одним из крупнейших инфраструктурных прорывов в Центральной Азии за последние десятилетия.