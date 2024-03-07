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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия теряет самолеты в войне с Украиной в 20 раз быстрее, чем может произвести, - Британия

Фото: Россия теряет самолеты в войне с Украиной в 20 раз быстрее, чем может произвести (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сбивают самолеты оккупантов в 20 раз быстрее, чем их производят в России.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Он напомнил, что в то время как ситуация на земле остается статичной украинским защитникам удается наносить тяжелые потери врагу. В частности, ВСУ сбили три истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. 

При этом, как добавил Окотт, всего Украина за 13 дней сбила 12 самолетов типа Су и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Постоянное уничтожение военных самолетов является значительным провалом для военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия едва производит чуть более нескольких десятков самолетов ежегодно. И эти сообщения (об уничтожении российских самолетов - ред.) свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", - уточнил Окотт. 

Уничтожение российских самолетов

Напомним, как рассказал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский, с февраля этого года наши защитники уничтожили 15 российских боевых самолетов. 

Среди них истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 

В результате этого количество авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза, отмечал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. 

 

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