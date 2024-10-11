Россия теряет на фронте одного военного на 2,5 квадратных метра, - ОБСЕ

"Российское военное руководство в значительной степени полагается на тактику "пушечного мяса", демонстрируя, что оно может достигать прогресса только ценой, которую любая другая страна сочла бы неприемлемой. Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят российским оккупантам жизни одного солдата", - сказала она.

По ее словам, эти цифры подтверждают попытки России захватить Угледар.

"Российским войскам удалось установить контроль над этим городом только после сотен ежедневных попыток прорвать украинскую оборону. Хотя российская пропаганда уже объявила это стратегической победой, реальность состоит в том, что даже с преобладающим количеством живой силы, артиллерии и авиации, российским войскам понадобилось два года, чтобы взять под контроль этот город, который они полностью разрушили", - заявила Костенко.

В свою очередь Силы обороны Украины "продолжают вести оборонные операции с целью защиты суверенной территории нашего государства от российских захватчиков и защиты гражданского населения от ужасов, к которым приводит российская оккупация украинской территории".

"За прошедшую неделю на фронте произошло более 1000 боевых столкновений, ситуация по всей линии фронта остается крайне напряженной и динамичной. Украинские военные продолжают выявлять и уничтожать военные штабы российско-оккупационных войск, пути логистики и связи, склады с боеприпасами. В частности, на прошлой неделе ВСУ успешно уничтожили командные пункты 35-й и 27-й мотострелковых бригад, а также командный пункт 2-й общевойсковой армии РФ", - сообщила заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.